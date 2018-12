Fleuriste Beau Site s’installera à Saint-Pascal.

Crédit photo : Photo tirée de Facebook.

Fleuriste Beau Site a le plaisir d’annoncer que suite à la fermeture du fleuriste à Saint-Pascal, il assurera la continuité du service de fleuristerie dans la région du Kamouraska.

Fleuriste Beau Site, qui est établi à La Pocatière depuis 35 ans, annonce l’ouverture d’une boutique de fleuristerie à Saint-Pascal. Les fleuristes Lorraine Soucy et France Ouellet vont continuer à assurer le service à cette nouvelle succursale Fleuriste Beau Site du Kamouraska. La localisation au centre-ville de Saint-Pascal sera communiquée à une date ultérieure.

Entre-temps, le service de fleuristerie sera assuré par la succursale Fleuriste Beau Site du 613, 4e avenue, La Pocatière avec Pauline Hudon, Katerine Raymond, Lorraine Soucy et France Ouellet. Un service de livraison sera offert dans toute la région.

Il leur fera plaisir de répondre à tous vos besoins en fleuristerie, décorations de Noël, cadeaux et plantes d’intérieur dans les plus belles présentations et pour toutes les occasions.