Les Flâneurs sur la route – 2e édition : Traction

Crédit photo : Youri Blanchet

Le regroupement d’artistes VOIR À L’EST – art contemporain est heureux de présenter, pour une deuxième année, un projet d’exposition itinérante sur tout le territoire bas-laurentien. Cet événement apprécié du public, Les Flâneurs sur la route, visitera le Centre d’art de Kamouraska les 14 et 15 juillet juillet Kamouraska, le Parc de l’église les 4 et 5 août à Trois-Pistoles et le Parc Pierre-et-Maurice-Gagné les 11 et 12 août à Amqui.

Le commissaire de cette exposition itinérante est André Du Bois qui a proposé aux artistes la thématique Traction. Parmi les six artistes nous comptons quatre membres de VOIR À L’EST, soit Michel Asselin, Guillaume Dufour Morin, Fernande Forest et Marie-Josée Roy, et deux artistes invités par le commissaire, soit André Fournelle et Myriam Lambert. Les œuvres des artistes seront présentées en extérieur à proximité du camion utilisé pour le transport de l’exposition. Le vernissage de l’événement aura lieu le vendredi 13 juillet entre 17h et 19h à proximité du camion et des œuvres qui seront exposées dans le Parc Blais à Rivière-du-Loup. Le vernissage sera précédé d’une table ronde, ouverte au public, avec les artistes et le commissaire à 16h au même endroit.

À compter du samedi matin 14 juillet, le public est chaleureusement invité à venir visiter Les Flâneurs sur la route entre 11h et 19h à l’extérieur du Centre d’art de Kamouraska, soit dans son stationnement et sur ses terrains en façade. L’exposition est accessible jusqu’au dimanche 15 juillet à 19h. Il est à noter que des animateurs culturels seront présents pour expliquer les œuvres présentées ainsi que pour échanger avec le public.

Ce projet est né de la volonté des membres du regroupement d’artistes que VOIR À L’EST sorte de Rivière-du-Loup et aille développer de nouveaux publics sur le territoire du Bas-Saint-Laurent. Ce que nous faisons à raison de trois villes par année pendant trois ans, le temps d’une fin de semaine dans chaque ville visitée.

La présentation de cette deuxième édition de l’événement Les Flâneurs sur la route est rendue possible grâce au soutien financier ou en services des partenaires suivants : Conseil des arts et des lettres du Québec, MRC de Kamouraska, MRC de la Matanie, MRC de la Matapédia, MRC de la Mitis, MRC des Basques, MRC Rimouski-Neigette, MRC de Rivière-du-Loup, MRC de Témiscouata, Ville de La Pocatière, Ville de Matane, Ville de Mont-Joli, Ville de Rimouski, Ville de Rivière-du-Loup, Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent et le collectif régional de développement, Discount – Location d’autos et de camions, Enseignes RDL, Cégep de Rivière-du-Loup, Musée du Bas-Saint-Laurent et CIMA +.

L’organisme VOIR À L’EST – art contemporain est un regroupement d’artistes qui a pour mission de produire des expositions et des événements en arts visuels afin de stimuler la production et favoriser les échanges entre les artistes professionnels de la région du Bas-Saint-Laurent et de l’extérieur.