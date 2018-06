Un financement récurrent pour La Maison d’Hélène

Crédit photo : Courtoisie

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Gaétan Barrette, et le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, M. Norbert Morin, ont annoncé un financement annuel récurrent de 450 000 $ à l’organisme La Maison d’Hélène afin que les six lits prévus soient disponibles pour accueillir les usagers.

La Maison d’Hélène accueillera le premier patient cet automne. Son offre de service s’adresse aux adultes, mais aussi aux enfants âgés de plus de quatre ans, qui résident, ou dont la famille réside, sur le territoire de Montmagny-L’Islet. Des six lits financés, quatre seront consacrés aux soins de fin de vie destinés aux personnes dont le pronostic est de moins de deux mois, et deux autres aux soins de répit ou de gestion de la douleur pour les personnes en soins palliatifs.

« Ces six places, qui s’ajoutent à l’offre de service présente dans la région, viendront contribuer à l’amélioration de l’accessibilité des soins palliatifs et de fin de vie », d’indiquer le ministre Gaétan Barrette.

« En accordant son soutien à La Maison d’Hélène, notre gouvernement reconnaît l’expertise de ses équipes et leur capacité à bien répondre à un besoin réel de la Côte-du-Sud. Je suis très fier que ce projet soutenu en bonne partie par la communauté, en collaboration avec l’établissement et le ministère de la Santé et des Services sociaux, se concrétise », de déclarer le député Norbert Morin.