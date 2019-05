Finalistes du Tournoi de billard de Saint-Gilles-de-Lotbinière

Crédit photo : Courtoisie

L’équipe les Balles en main formée de Jude Des Chênes, Dany Milliard, Marc Ferland et Marius Dubé a atteint la finale du Tournoi de billard de Saint-Gilles-de-Lotbinière dans la catégorie intermédiaire A et a remporté une bourse de 800 $ durant la fin de semaine des 26, 27 et 28 avril dernier au Centre sportif de Saint-Gilles.

Ce championnat s’inscrit parmi divers championnats organisés par la Ligue de billard et dard Alliance du Québec qui se tiennent durant trois fins de semaine en avril chaque année. La Ligue de billard Alliance est une organisation qui s’occupe de former des ligues dans diverses catégories dans différentes villes des rives nord et sud du Québec. La Ligue du Martinet fait partie d’une de ces ligues, et les matchs se jouent au Motel Le Martinet, à La Pocatière.

Ceux qui souhaitent se joindre à cette ligue pourront assister à une réunion d’information au début d’août. Des cours de billard seront disponibles pour les personnes intéressées à joindre cette ligue.