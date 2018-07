Une finale kamouraskoise consacre les Escaladeurs champions

Crédit photo : Photo tirée de Facebook.

Les Escaladeurs Moustique A de La Pocatière sont les champions de la 35e édition du Tournoi Moustique Édouard-Dussault de Lévis qui se tenait du 16 au 22 juillet dernier.

Le tournoi regroupait trois catégories (Moustique A, Moustique B et Moustique AA), composées chacune de 16 équipes pour un total de 48. Les Escaladeurs Moustique A de La Pocatière était une des 48 équipes qui y participaient. L’entraîneur Simon Ouellet et l’entraîneur adjoint Guillaume Ouellet ont mené les Escaladeurs Moustique A à se dépasser, remportant un deuxième tournoi en autant de tentatives cette saison, et ce, dans une finale toute « kamouraskoise » contre les Cougars de Saint-Pascal.