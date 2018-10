Fin de la tournée 2018 du « Pianiste et son Vachon. »

Crédit photo : Courtoisie

Avez-vous été parmi ceux qui ont pu voir une performance du spectacle « Le pianiste et son Vachon » cet été? L’excentrique duo a parcouru non seulement le grand Chaudière-Appalaches mais a aussi flirté avec les Cantons de l’Est et le Bas-Saint-Laurent avec son piano-vache dans un pick-up, ses costumes colorés, son théâtre, son humour et, surtout, sa musique.

C’est le pianiste professionnel de Saint-Cyrille-de-Lessard, Serge-André Jones, qui s’est associé à Philippe Vachon, producteur laitier et passionné de piano de Saint-Joseph-de-Beauce, pour ramener le piano au centre des festivités et la culture dans tous les racoins du territoire. Autant les moyennes municipalités comme La Pocatière, Beauceville et L’Islet que les petites comme Saint-Marcel et Saint-Nazaire ont eu droit à leur visite pendant des fêtes locales. En tout, ce sont 16 spectacles que le sympathique duo a donnés.

Le conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et plusieurs partenaires locaux ont rendu ce projet possible.