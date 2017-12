Un homme de Saint-Denis accusé d’action indécente à Rivière-du-Loup

Crédit photo : Photo tirée de Facebook.

Le fils du chanteur Paolo Noël, Constantino Noël, a subi son procès le 12 décembre au palais de justice de Rivière-du-Loup. Ce résident de Saint-Denis-De La Bouteillerie, au Kamouraska, âgé de 51 ans, a été accusé d’avoir commis une action indécente dans une des salles de bains du Centre commercial de Rivière-du-Loup. Il aurait exhibé ses parties génitales à son voisin de cabine le 4 aout dernier.

La victime, âgée de 27 ans, explique au tribunal qu’il était employé d’un magasin du centre commercial. Il s’est rendu aux toilettes avant le changement de chiffre, vers 17 h 45 et jouait au jeu Pokémon Go sur son cellulaire lorsqu’il a vu le pénis de l’accusé apparaitre sous sa cabine, ce dernier s’étant agenouillé. « J’ai entendu un bruit de souliers qui couinaient par terre (…) J’ai filmé parce que je me suis dit qu’il voyait juste mes pieds, il ne savait pas si j’étais un enfant ou un adulte et je ne voulais pas que ça se reproduise dans l’avenir », explique-t-il.

L’accusé est aisément reconnaissable sur la bande vidéo provenant du téléphone cellulaire de la victime. Peu après les évènements, la vidéo a été transmise par la victime au gardien de sécurité qui l’a rapidement acheminée à la Sûreté du Québec. Pendant la divulgation de la preuve au juge lors du procès, le visage de Constantino Noël s’est empourpré, et il s’est caché à l’aide de ses mains. La victime a formellement nié avoir touché à l’accusé et a également exclu avoir posé un geste mimant la masturbation qui aurait pu inviter l’accusé à participer à des échanges sexuels.

L’accusé témoigne

De son côté, Constantino Noël, âgé de 51 ans, a rendu un témoignage émotif. Le 4 aout, à la suite d’une confession personnelle de l’un de ses amis concernant une agression dont il avait été victime, l’accusé s’est senti tourmenté, perturbé et confus. « Ma conjointe m’a débarqué aux toilettes parce que je n’allais pas bien, mes émotions me donnent parfois des troubles digestifs (…) J’ai entendu ce qui me semblait être une personne qui se masturbait et qui tapait du pied », a-t-il expliqué. Il a précisé qu’il avait appris quelques mois auparavant que de taper du pied dans une salle de bains publique pouvait être un code afin d’obtenir des faveurs sexuelles. De plus, il a affirmé avoir vu une main mimant un geste de masturbation sous la cabine, et s’être fait caresser par la présumée victime. Constantino Noël confirme toutefois n’avoir échangé aucune parole avec son voisin de cabine avant de passer à l’acte. « Je me suis dit que ça ferait plaisir au monsieur. Ça ne justifie en aucune façon mon geste. C’est ridicule, je sais que ça n’a aucun bon sens ».

Plaidoiries

L’avocat de la défense, Me Normand Morneau-Deschênes, a plaidé pour l’acquittement de son client, argüant que la conduite de l’autre personne dans la cabine voisine aurait pu laisser croire à son consentement. Selon sa version, la victime aurait invité Constantino Noël et aurait participé à cette « activité ».

De son côté, la procureure de la Couronne, Me Marie-Laurence Rondeau a tenu à rappeler que l’accusé a commis un acte indécent, dans un endroit public, et ce, sciemment et volontairement. « L’accusé a lui-même admis que l’autre personne aurait pu être un mineur (…) Je ne vois pas comment un jeu sur un téléphone cellulaire peut ressembler à des sons de masturbation. Pourquoi prendre une vidéo de quelqu’un si on l’a invité à nous toucher? La victime ne voulait pas participer à ce geste», a-t-elle complété.

Le juge Denis Paradis a pris la cause en délibéré et devra trancher dans ce procès opposant ces deux versions des faits contradictoires. Il annoncera le jeudi 14 décembre s’il sera en mesure de rendre sa décision à la fin de la semaine.

Collaboration spéciale : Andréanne Lebel, Infodimanche