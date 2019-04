Fil Rouge enrichira le tourisme généalogique kamouraskois

Crédit photo : Maxime Paradis

Le Parcours Fil Rouge actuellement déployé à La Pocatière, Saint-Pacôme et Rivière-Ouelle enrichira l’expérience des touristes à la recherche de leurs ancêtres sur le territoire kamouraskois. Dès cet été, un nouveau circuit consacré à 24 familles marquantes de la région viendra s’ajouter au parcours déjà en place.

Appelé « Passeurs de mémoire », ce projet est une initiative de Parcours Fil Rouge, de la Municipalité de Rivière-Ouelle, de la Fabrique de Rivière-Ouelle, de Promotion Kamouraska et de la MRC de Kamouraska.

Deux volets distincts sont prévus. Le premier, gratuit, consiste à bonifier en images et en textes les panneaux Fil Rouge existant de contenu généalogique concernant l’une des 24 familles ciblées pour le projet. Le tout sera disponible en baladodiffusion. Le second sera un parcours physique payant unique à chacune des 24 familles et composé en moyenne de sept arrêts sur le territoire du Kamouraska et une partie de L’Islet. Pour y avoir accès, les touristes à la recherche de leurs ancêtres devront télécharger une application web actuellement en développement au Cégep de La Pocatière. « On travaille aussi pour créer un document papier de ces nouveaux circuits et on installera deux panneaux bornes, dont un au cimetière de Rivière-Ouelle, pour indiquer que du contenu généalogique a été développé pour le tourisme généalogique », de mentionner Maude Gamache-Bastille, recherchiste pour le projet « Passeurs de mémoire. »

Sinon, chacun des parcours physiques aura pour point de départ un panneau existant du circuit Fil Rouge à La Pocatière, Saint-Pacôme et Rivière-Ouelle. À titre exemple, le circuit de la famille Lévesque partira du panneau consacré au ferblantier Albert Lévesque à Saint-Pacôme, avant de conduire le touriste à d’autres stations sur le territoire ne disposant pas nécessairement de panneaux Fil Rouge. Ces stations permettront, notamment, de parler de l’apport de personnages marquants liés à ces familles dans l’histoire de la région, d’ajouter Maude Gamache-Bastille. « Par exemple, la famille Hudon se rendra au Camp Canawish pour en savoir davantage sur Odilon Hudon qui a joué un rôle majeur dans sa fondation et son opération, jusqu’à son décès. »

Grâce à ces nouveaux circuits, non seulement Fil Rouge répondra à la demande de touristes toujours plus nombreux à la recherche de leurs ancêtres – il est même prévu de développer du contenu anglophone pour répondre à toute clientèle nord-américaine – mais l’entreprise se positionnera de façon importante avec un produit pratiquement unique au Québec en matière de tourisme généalogique. « Des associations familiales ont déjà développé des parcours par le passé, mais selon nos recherches, aucune entreprise ne s’était encore lancée dans la création d’un produit similaire offert en baladodiffusion », d’indiquer la recherchiste.

Pôle généalogique

Pour la Municipalité de Rivière-Ouelle, la mise en place de ce nouveau projet Fil Rouge est une bonne nouvelle. D’autant plus qu’elle s’est fixée pour objectif, dans le cadre de son nouveau plan de développement 2019-2023, de se positionner comme pôle généalogique au cours des prochaines années.

En ce sens, elle désire réaliser la cartographie de son cimetière pour aider les gens à trouver leurs ancêtres plus facilement et créer un lieu de recherche et de documentation en collaboration avec la Fabrique. « On le voit déjà que plusieurs personnes viennent à Rivière-Ouelle pour rechercher leurs ancêtres. À l’échelle du continent nord-américain, c’est un potentiel de plusieurs milliers, sinon de millions de personnes qu’on peut rejoindre. Il y a là une belle occasion à saisir », de conclure le maire Louise-Georges Simard.