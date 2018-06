Fêtons le Québec à Saint-Jean-Port-Joli

Crédit photo : Courtoisie

Les 23 et 24 juin, pour célébrer la Fête nationale du Québec, la population de Saint-Jean-Port-Joli et des environs aura droit à deux jours d’activités offertes gratuitement par la Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli en collaboration avec la Corporation des fêtes et évènements culturels de Saint-Jean-Port-Joli (COFEC).

L’animation débutera le samedi 23 juin, de 9 h à 20 h, avec un tournoi de balle pré-fête au Parc Robichaud. Le coup d’envoi des festivités sera officiellement donné le dimanche 24 juin avec un déjeuner brunch servi entre 8 h 30 et midi, à la Vigie. En parallèle, se déroulera à 11 h un hommage au drapeau dans le parc des Trois-Bérets.

En après-midi, entre 13 h et 16 h, les familles sont attendues à la Maison communautaire Joly pour profiter des activités entourant l’inauguration officielle des tout nouveaux jeux d’eau. Au programme : animation musicale participative avec Daniel Lacombe, Parc mobile Saute-Mouton (arche d’équilibre, matériels de psychomotricité et de cirque, etc.), jeux de société en plein air, animation destinée aux 10 ans et moins avec Apprendre Autrement, marché aux puces jeunesse, lecture d’un conte à 15 h 30, concours de dessin (avec tirage d’un chèque-cadeau de 50 $ à la Griffunrie) et jeux d’eau bien entendu.

En soirée, à la Vigie et au parc des Trois-Bérets, une fabuleuse soirée de spectacles attend la population. À 20 h, c’est le Duo Bélanger-Veillette qui replongera le public dans les incontournables succès de la chanson québécoise. À 21 h, ce sera au tour du jeune auteur-compositeur-interprète Raphaël Dénommé de charmer le public avec son authenticité et sa folie contagieuse dans la cadre d’une performance alliant blues, folk et rock. Et pour clore la soirée en beauté, la formation rock francophone Caravane prendra d’assaut la foule dès 22 h 10. Après deux nominations à l’ADISQ et deux impressionnantes tournées à travers le Canada, l’Europe et l’Asie (incluant des participations aux FrancoFolies de Montréal, au Festival d’été de Québec et au Montebello Rockfest ainsi que des premières parties de groupes internationaux comme Milky Chance et Our Lady Peace), Caravane présentera un spectacle explosif à ne pas manquer. À la programmation s’ajoutent l’incontournable feu de joie et les majestueux feux d’artifice dès la tombée du jour. Il est à noter qu’un service de bar sera offert sur place de 18 h à minuit pour l’occasion.