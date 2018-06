Le 2 juin dernier se tenait l’activité Fêtons les générations organisée par le club des 50 ans et plus de Kamouraska. Pour cette première édition, le club a choisi d’honorer la famille de Pierrette Lavoie et de Marc-André Dionne. Rosalie, David de la 12e génération et Rémi de la 11e ont livré un témoignage. Un arbre a été offert en guise de cadeau ainsi qu’une gerbe de fleurs. «De génération en génération, la famille demeure le bien le plus précieux», une citation de M. Claude Langlais, est inscrite au pied d’un arbre illuminé dans le parc Chalout. Le club a choisi d’éclairer un arbre en signe d’espoir. Tous les profits de la journée allaient à la réfection du parc-école de Kamouraska, soit un montant de 5000 $ qui a été octroyé à ce projet.