Une fête printanière festive et sucrée

Crédit photo : Courtoisie

La Ville de La Pocatière convie la population pocatoise à la 5e édition de sa grande fête printanière « Sucré-Ris », le dimanche 14 avril de 13 h à 16 h, au stationnement du Centre Bombardier.

Après un hiver froid et neigeux, laissez-vous réchauffer par la musique trad de M. André Thériault et participez au quizz du Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation qui vous permettra de faire de magnifiques découvertes sur notre Ville, notre région et sur le MQAA. En participant, vous courrez la chance de gagner 1 des 50 oeufs chocolatés de la Fée Gourmande.

Petits et grands seront heureux de retrouver la ravissante Ferme Napolie et ses animaux attachants. Un bel ajout vous est proposé cette année avec un volet plus techno présenté par l’entreprise Technologie InovaWeld, créateur de l’InovaDrum utilisé en acériculture.

Évidemment, qui dit cabane à sucre, dit tire sur la neige. Venez-vous sucrer le bec tout à fait gratuitement avec les délicieux produits de monsieur Jeannot Dubé.

Vous aurez également la chance de faire vos provisions pour la fête de Pâques, puisque le marché gourmand et sucré sera accessible tout l’après-midi dans le hall de l’ancien aréna. Les exposants vous offriront des produits variés, notamment, de la viande de bison et de chevreau, des fromages de chèvre, du miel, des gelées et confitures, des produits de l’érable… et plus encore.