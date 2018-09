La Fête du Pain fracasse tous les records

Crédit photo : Fête du pain

Il faut croire que le slogan de cette 6e édition de la Fête du pain (FDP) : « Le bonheur est dans le pain », a su rallier de nombreux amateurs. C’est par une température oscillant autour des 14 °C et sous un soleil radieux que plus de 2000 visiteurs ont foulé le site classé de la Seigneurie des Aulnaies les 8 et 9 septembre derniers. Une augmentation de 25 % par rapport à l’année dernière.

Le samedi après-midi, la conférence-démonstration de Sœur Angèle, invitée d’honneur, et de Laurent Gaudré, directeur-produits chez Gestion Première Moisson Inc. et fidèle participant de la FDP depuis les débuts, a été un succès populaire mémorable pour les nombreux visiteurs. Y allant même d’un morceau d’opéra, Sœur Angèle a su galvaniser son public tout en démontrant les bienfaits du bon pain au levain. Et, bien sûr, elle a apporté à cette Fête du pain toute l’énergie rieuse et éclairée qu’elle porte toujours du haut de ses 83 ans. Certes, le pain demeure au centre de cette célébration annuelle qui demeure unique au Québec.

Cependant, M. Anglehart, nouveau directeur depuis janvier 2018, tient à élargir la mission de l’événement à l’alimentation saine, bio et locale en laissant plus de place à nos producteurs et à des produits diversifiés. La création des « Godets-Dollars » en fait foi. Cette monnaie locale et exclusive à la Fête du pain a été distribuée à chacun des visiteurs à raison de 5 $ pour cinq Godets-Dollars échangeables uniquement aux kiosques du Village des gourmands.