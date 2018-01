La Fête d’Hiver revient en février

Crédit photo : Maurice Gagnon

À moins d’un imprévisible revirement météorologique, il y aura de la neige cette année pour la 23e Fête d’Hiver de Saint-Jean-Port-Joli qui se tiendra du 8 au 11 février sous la présidence d’honneur de Mme Nicole Deschênes-Duval. Les sculpteurs internationaux, provinciaux et de la relève déploieront leurs talents pour en fabriquer des œuvres d’art uniques et éphémères.

En provenance de la France, l’Ukraine, la Catalogne et le Canada, les six équipes de sculpteurs participant au volet international amorceront leur œuvre le jeudi 8 février à 8 h au parc des Trois-Bérets. Le lendemain, à la même heure, les huit équipes du volet provincial entameront leur sculpture alors que les jeunes du volet relève se mettront à l’ouvrage dès 11 h. Les équipes du volet amateur se joindront à eux le samedi dès 8 h.

On pourra voir les sculpteurs à l’œuvre, notamment lors de la nuit des longs couteaux, marquant la transition du samedi au dimanche. Les visiteurs pourront admirer une vingtaine d’œuvres et voter pour leurs coups de cœur aux différents volets de la compétition. Les lauréats élus par le jury, les artistes et le public seront dévoilés à 16 h, le dimanche, lors de la cérémonie de clôture.

Outre la sculpture sur neige, des activités familiales, telles que la glissade, l’eurobungy et les jeux gonflables extérieurs, seront aussi offertes tout au long de la fin de semaine. Il y aura aussi une projection en plein air du film Junior majeur, le samedi à 19 h, suivi du feu d’artifice. En collaboration avec le Musée maritime du Québec, une marche polaire guidée sur la batture de L’Islet sera organisée le samedi à 8 h et le dimanche à 9 h. Réservation obligatoire au 418 247-5001. On pourra aussi prendre part à une randonnée de raquettes en montagne au lac Trois-Saumons.

Parmi les spectacles offerts, signalons la présence de la formation Private Club, vendredi soir, et de l’École de danse Chantal Caron, samedi en soirée. La musique traditionnelle sera de mise dimanche après-midi avec Les poules à Colin. La cérémonie de clôture débutera à 16 h.

Le budget consacré à l’événement est de 120 000 $. Il n’y a pas d’échanges avec la ville de Valloire cette année, ce qui a permis d’inclure une équipe de plus dans le volet international. La municipalité de Saint-Jean-Port-Joli, la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet, Tourisme Québec, Hydro Québec, Rousseau Métal, Plastiques Gagnon et Le Groupe Automobile Fréchette-Thibault sont partenaires de la Fête d’Hiver. Pour connaître tous les détails de la programmation, il suffit de visiter le fete-hiver.com.