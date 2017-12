La fête de Noël à Saint-Pamphile, du bonheur pour les enfants

Crédit photo : Courtoisie

Pour une onzième année consécutive, le Comité famille et aînés de Saint-Pamphile tenait une fête de Noël le 3 décembre dernier.

Plus d’une soixantaine d’enfants étaient réunis pour voir le spectacle de Dan Cowboy et pour accueillir le Père Noël. Au cours de l’après-midi, les jeunes ont pu décorer une galette et la déguster en guise de collation. Pour accompagner cette collation, les Producteurs de lait de Chaudière-Appalaches–Nord ont offert un bon verre de lait. Le spectacle Noël country de Dan cowboy a fait danser l’ensemble des enfants et même les parents.

Afin de favoriser l’éveil à la lecture chez les enfants, le Comité famille et aînés, a profité de l’occasion pour faire tirer des livres. Les enfants qui sont repartis avec ces livres sont Kloé Boucher, Justine Pelletier, Marc Joncas, Zoé Blanchet, Évelyne Dupont, Corianne Bélanger et Elliott Joncas.