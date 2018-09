La Fête de la famille… ensoleillement et émerveillement

Crédit photo : Courtoisie

C’est sous un soleil radieux et une température estivale que la Ville de La Pocatière a présenté la 7e édition de la Fête de la famille en cavale, le dimanche 16 septembre dernier. Le thème de la fête foraine a su séduire et rallier petits et grands avec une panoplie d’activités et de jeux d’antan.

Les artisans du Moulin à vent ont offert des animations variées et de hautes voltiges tout au long de la journée : pas de géant, mât de cocagne et différents jeux d’adresse ont donné lieu à de nombreux défis. La participation importante des gens présents traduit assurément l’engouement que ces belles découvertes ont suscité.

Les propriétaires de la petite ferme Napolie étaient également sur place avec une partie de leurs pensionnaires : bébé zébu, cochons miniatures, chèvres, lapins et lama se sont laissés approcher par tous. Les enfants ont pu se balader à travers les animaux en toute sécurité.

Toutes ces activités se sont déroulées au rythme de la musique de l’orgue de Barbarie ou de l’accordéon de Barbara Daris Orchestra, auteure-compositrice et interprète de grand talent.