Une fête colorée et ludique pour les familles

Crédit photo : Courtoisie

La Ville de La Pocatière convie les familles de la Ville de La Pocatière à sa grande fête en plein air sous le thème « Familles en cavale à la fête foraine », le dimanche 16 septembre, dès 11 h 30, au Parc du secteur Ouest. La Ville a le plaisir d’organiser cette 7e édition en collaboration avec Le Moulin à vent, organisme culturel œuvrant au Québec depuis quinze ans.

Le thème de cette année permettra aux Pocatois de redécouvrir le patrimoine des jeux du monde et de la chanson à l’orgue de Barbarie. Le Moulin à vent propose une mini foire avec son manège (le Mât de cocagne/Pas de géant), son stand de jeux (le Kiosque des jeux d’Antan) et ses attractions (les défis lancés au public) qui seront présentés pour faire revivre le temps d’un après-midi, les plaisirs simples et contagieux des foires d’autrefois. Les artistes bonimenteurs, chanteurs de rue, acrobates du Moulin à vent seront là après avoir fait cet été le bonheur des Montréalais et des touristes lors de la grande tournée des quartiers du Festival Montréal Complètement Cirque, pour partager leur passion et faire vivre au public des expériences ludiques mémorables. Également sur place, petite ferme, prestations musicales de madame Barbara Daris, auteure-compositrice-interprète-accordéoniste et distribution de maïs.