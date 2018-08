Festival des générations Aliments Asta, vif succès de la deuxième édition

Crédit photo : Courtoisie

L’Association du développement et du loisir de Saint-Alexandre a tenu la 2e édition du Festival des générations Aliments Asta inc., du 10 au 12 août dernier.

Le comité organisateur souhaitait réaliser une 2e édition mémorable. Le Festival des générations Aliments Asta inc. s’est déroulé sous un soleil splendide et les activités prévues dans la programmation du Festival se sont déroulées à merveille. Le jumelage avec le lancement du Festival des Eurochestries le vendredi a été un franc succès. Un grand nombre de festivaliers ont assisté au lancement des surprenants feux d’artifice et des autres activités pendant toute la fin de semaine. L’ajout d’un tournoi de Spike ball, sport en émergence au Québec, a pris une place importante. 14 équipes étaient sur le terrain et se sont livré une chaude lutte jusqu’en finale. Le souper du samedi soir de Pat BBQ a affiché complet. Lors de cette soirée, M. Simon Viel et la ferme Saindon et fils ont été honorés.

Les soirées en musique ont été au rendez-vous pour les plus grands. Pour les plus petits, plusieurs activités étaient offertes telles que des jeux gonflables, du maquillage, une mini-fermette, un atelier de cirque et sans oublier le magnifique spectacle d’Atchoum!