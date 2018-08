Le Festival des champignons forestiers du Kamouraska, unique au Québec

Crédit photo : Marie-Claude Gagnon, Biopterre

Du 30 août au 3 septembre 2018 se tiendra le 4e Festival des champignons forestiers du Kamouraska, un évènement unique qui attire, chaque automne, des visiteurs de partout au Québec et au Nouveau-Brunswick.

C’est avec enthousiasme que les promoteurs du Festival des champignons forestiers du Kamouraska, Biopterre, le Groupement forestier du Kamouraska et le Café Bistro Côté Est, vous invitent à participer au lancement de l’évènement lors d’un cinq à sept festif le jeudi 30 août au Café Bistro Côté Est à Kamouraska.

Réservez votre samedi 1er septembre, de 10 h à 17 h, pour visiter le site du Festival situé près du fleuve à Kamouraska (76, avenue Morel). Pour l’occasion, une douzaine d’entreprises tiendront un kiosque pour vous offrir leurs produits mycologiques. Sous le chapiteau, des conférenciers de partout au Québec viendront partager leur passion et leur science, et ce, dès 10 h 45. Des dégustations, des activités d’identifications, des concours et des ateliers d’initiation à la culture des champignons seront également accessibles. Puis, dès 18 h, une soirée festive, côté fleuve, animée par la conteuse Brigitte Therrien vous est offerte en collaboration avec Les compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles.

Nul besoin de réserver pour goûter le menu thématique, les pizzas sur la terrasse et assister aux démonstrations culinaires du 1er septembre au Café Bistro Côté Est. La 4e édition du Festival offre de nouveau son activité vedette, le banquet gastronomique 6 services offert le vendredi 31 août et le samedi 1er septembre. Expérience mettant à l’honneur les champignons forestiers, les cuistots travailleront en collaboration avec le chef invité 2018 M. Jean-Daniel Le Berre du restaurant Au Petit Extra. Nouveauté cette année, le volet « Circuits des restaurateurs » mettant en vedette différents établissements de la région qui offrent des champignons forestiers au menu.