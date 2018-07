Les Fermières remettent leurs prix à l’Expo de Saint-Pascal

Crédit photo : Courtoisie

Mme Monique Michaud de Saint-Pascal a été nommée « fermière de l’année » lors de la plus récente Exposition agricole de Saint-Pascal. Mme Michaud s’était notamment distinguée en art culinaire et en horticulture, remportant respectivement le deuxième et le premier prix dans chacune de ces catégories.

Un total de 22 exposantes provenant des Cercles de fermières du Kamouraska étaient présentes cette année à l’Expo pour un total de 71 articles exposés, dont 37 étaient en compétition. Vous pouvez consulter le nom des fermières gagnantes ci-dessous.