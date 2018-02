Fermeture du guichet à Saint-Roch-des-Aulnaies : la faute de l’épicerie fermée?

Crédit photo : Archives Le Placoteux

La fermeture de l’Épicerie du Village à Saint-Roch-des-Aulnaies justifierait la fermeture du guichet automatique de la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière au sein de la municipalité. C’est ce qu’a laissé sous-entendre le vice-président du Mouvement Desjardins de la Région Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine, M. Marc Villeneuve, en entrevue à la radio de Radio-Canada.

C’est à l’émission Midi info animée par Michel C. Auger que M. Villeneuve a fait cette déclaration, le 27 février. Ce dernier avait été invité à commenter la fermeture de six succursales de Desjardins le 5 mars prochain dans Kamouraska-L’Islet, dont celle de Saint-Roch-des-Aulnaies. Son intervention suivait celle du maire, M. André Simard.

« Quand M. Simard nous indique que l’épicerie est fermée depuis l’automne dernier, c’est parce que nos membres qui habitent dans ce secteur-là vont nécessairement consommer dans d’autres secteurs. Et assurément, on a des services dans les secteurs où il y a de la consommation qui se fait. » – Marc Villeneuve.

À la question « pourquoi vous ne pouvez pas maintenir un guichet automatique? », Marc Villeneuve a mentionné que « ce n’est pas nous qui ne pouvons pas, c’est nos membres qui nous indiquent que l’utilisation est moins pertinente pour eux », ajoutant que ceux-ci désirent avoir recours à leurs produits et services par d’autres moyens, comme la tablette numérique et le mobile. Ce à quoi Michel C. Auger a répliqué : « Oui, mais une tablette ne va jamais vous donner un 20 $! » M. Villeneuve a alors ajouté : « La question qu’il faut se poser : on met un guichet automatique dans un endroit, l’argent va servir à consommer à quelle fréquence? Quand M. Simard nous indique que l’épicerie est fermée depuis l’automne dernier, c’est parce que nos membres qui habitent dans ce secteur-là vont nécessairement consommer dans d’autres secteurs. Et assurément, on a des services dans les secteurs où il y a de la consommation qui se fait. »

Plus de commerces, plus de caisse?

Ce n’est pas la première fois qu’une affirmation du genre est avancée par un représentant du Mouvement Desjardins. Récemment, l’auteur Nicolas Paquin, citoyen de Saint-Roch-des-Aulnaies, rapportait une affirmation similaire du président de la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière, Jacques Lavoie, dans une lettre ouverte qui a fait le tour du Québec. « Lors de la rencontre dans mon village […] le président, lui, a affirmé que lorsqu’un village n’a plus de pharmacie, d’épicerie ou de quincaillerie, c’est normal que la caisse parte », pouvait-on lire.

Pour le maire de Saint-Roch-des-Aulnaies, M. André Simard, ce type d’affirmation est simplet. « On justifie la fermeture de points de service par la fermeture d’autres commerces, alors que la fermeture de l’épicerie ne s’explique pas seulement pas l’absence de consommateurs. Il y avait plusieurs autres facteurs en cause », confiait-il.

Néanmoins, M. Simard s’est tout de même réjoui de l’intérêt que portent actuellement les médias nationaux à ces fermetures de points de service de Desjardins dans les petites communautés rurales du Québec. « Sans solliciter d’entrevues, on s’est intéressé à ce qui se passe chez nous. Desjardins, ça touche les gens et on est heureux de l’écoute qu’on obtient des médias locaux et nationaux sur ce sujet », concluait-il.