Fermeture du labyrinthe Écartons

Crédit photo : Courtoisie

Après un peu plus d’un mois d’opération, le promoteur Luc Pelletier confirme que l’activité Écartons — L’unique labyrinthe de carton ne sera pas prolongé. Moins de 500 personnes l’ont visité.

Aux premiers balbutiements du projet, le promoteur avait comme objectif d’offrir une activité originale, abordable, d’animer un immense local inoccupé depuis plusieurs années du Centre La Pocatière et si l’achalandage en valait la peine, de le rendre permanent. « Le “timing” dans l’année pour l’ouverture n’était vraiment pas bon, on en convient. Plusieurs autres facteurs entrent aussi en ligne de compte, mais on se dit qu’au moins on aura essayé », avoue Luc Pelletier. « Comme Pocatois, je veux que les centres commerciaux de ma ville soient vivants, que le commerce aux détails fonctionne bien et je ne dois sûrement pas être le seul à le souhaiter. »

Initialement, l’organisation se donnait jusqu’au 31 mai pour valider si le projet pouvait devenir permanent. L’entente avec le Centre La Pocatière permet d’opérer le jeu jusqu’au 15 juin. La version labyrinthe sera accessible jusqu’au 8 juin et les 14 et 15 juin, la configuration sera modifiée pour faire une compétition en équipe de cinq dans un jeu de PACMAN géant.