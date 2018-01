Fermeture de Caisses Desjardins : le Kamouraska s’inquiète pour le tourisme

Crédit photo : Archives Le Placoteux

Une semaine après l’annonce de la fermeture de points de services des Caisses Desjardins au Kamouraska, la déception est toujours aussi grande d’un bout à l’autre de la MRC. Dans les municipalités du littoral, qui voient également la disparition de leurs guichets automatiques, on craint que cette décision ait un impact négatif sur le tourisme.

C’est la communauté de Saint-Roch-des-Aulnaies qui a été la première à réagir en début de semaine, après une rencontre tenue par les administrateurs de la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière, mardi dernier en soirée. Le maire de la municipalité, M. André Simard, était présent à cette réunion. Pour lui, la fermeture du point de service est un deuxième gros coup à encaisser en peu de temps. Un mois et demi auparavant, c’était l’Épicerie du Village qui mettait la clé dans la porte. « Il s’agit de services de proximité, c’est toujours difficile à accepter pour la population », d’expliquer le maire.

Même s’il mentionnait que l’avenir pour le guichet semblait déjà défini par les administrateurs, M. Simard disait avoir profité de cette rencontre pour plaider en faveur de son maintien, ne serait-ce que pour satisfaire la clientèle touristique nombreuse en saison estivale « Il n’y a pas eu de fin de non-recevoir. Ils ont dit qu’il prendrait cet aspect en considération », a-t-il mentionné.

Kamouraska

Le lendemain, c’était au tour de Kamouraska d’être visitée par les dirigeants de la Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska. Toutefois, le maire de la municipalité, M. Gilles A. Michaud, ne pouvait pas être présent. Néanmoins, il s’est dit inquiet pour les mêmes raisons qu’André Simard. « De La Pocatière à Rivière-du-Loup, il n’y aura plus de guichets automatiques dans les municipalités du littoral. Un guichet, c’est important pour le tourisme », rappelait-il.

Préoccupés, tous les maires des municipalités du littoral kamouraskois se sont réunis à la MRC jeudi soir. Ensemble, ils se sont entendus pour demander à la MRC de Kamouraska de négocier avec Desjardins le maintien d’un guichet automatique dans une des municipalités du littoral, de confirmer M. Michaud.

Les organisations réagissent

Responsable de la promotion touristique sur le territoire de la MRC, l’organisme Promotion Kamouraska est aussi préoccupé. « C’est un service de proximité qui facilite assurément les échanges commerciaux de nos membres avec la clientèle touristique », d’indiquer la directrice générale, Mme Pascale Dumont-Bédard. « Plus on a de services dans la région, mieux c’est pour les touristes. Dans un contexte où on cherche toujours à ce qu’ils prolongent leur séjour chez nous, s’il n’y a pas de guichets dans ces communautés réputées pour être touristiques, ce n’est pas facilitant », ajoutait-elle.

Du côté de la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet, le directeur général, Luc Forgues, craint que cette décision ouvre la porte à des guichets privés sur le territoire. « Si la demande demeure, un privé comme ATM va s’organiser pour proposer un guichet dans les municipalités du littoral. Le problème, c’est que les utilisateurs vont devoir débourser des frais exorbitants et que cet argent ne reviendra malheureusement pas dans la collectivité, contrairement à Desjardins », concluait-il.