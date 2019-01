Un nouveau service d’accompagnement pour les femmes entrepreneures

Crédit photo : Courtoisie

Femmessor Bas-Saint-Laurent lance un nouveau service pour les femmes chefs d’entreprises de la région, dont celles du Kamouraska.

Les Cellules Femmessor offrent aux femmes entrepreneures la possibilité de se développer au sein d’un espace conçu pour répondre à leurs besoins spécifiques. Il s’agit de rencontres organisées autour du partage d’expériences.

« Les défis se ressemblent pour tous les entrepreneurs, hommes ou femmes, sauf peut-être la façon d’affronter les défis », disait en exemple Caroline Roy, directrice régionale Femmessor Bas-Saint-Laurent. Elle indiquait par exemple qu’un homme aurait peut-être plus d’idée de moins analyser et affronter le défi, comparativement à une femme qui, peut-être, analysera plus.

Les rencontres visent à renforcer les compétences nécessaires à la prise de décisions et à procurer des pistes de solutions grâce au pouvoir de codéveloppement.

Les rencontres auront lieu une fois par mois et les expertes de Femmessor et autres se joindront à l’animateur ou l’animatrice pour approfondir un enjeu en particulier. Paméla Bérubé de PB Dimension RH animera la cellule démarrage à Rivière-du-Loup et Catherine Lavoie de Véga Groupe conseil animera la cellule croissance à Rimouski. Le tout débutera en mars 2019.

Au Kamouraska, la SADC offrira la possibilité de payer une partie de l’inscription aux femmes entrepreneures clientes de la SADC.

Actuellement, il n’y a pas de statistiques récentes sur les femmes en affaires au Bas-Saint-Laurent, selon Mme Roy.

Pour information : info@femmessorqc.com.