Une famille tirée du lit par un incendie de garage

Crédit photo : Courtoisie

Une famille de La Pocatière a eu droit à un réveil brutal, la nuit dernière à La Pocatière, après qu’un incendie ait éclaté dans le garage annexé à la maison.

Le tout est survenu aux aurores, vers 4 h 50, dans une résidence unifamiliale de la rue de la Vigie. Le père des deux enfants était alors éveillé lorsqu’il a entendu les premiers crépitements de feu en provenance du garage. « Le détecteur de fumée ne s’était pas encore déclenché, selon ce qu’il nous a raconté », d’indiquer Stéphane Dubé, directeur du Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière.

Un voisin pompier aurait témoigné que lors du placement de l’appel initial au 911, le feu sortait déjà par la porte du garage. Selon Stéphane Dubé, le papa aurait tout juste eu le temps d’habiller ses deux enfants et de se réfugier chez un voisin lorsque la fumée a commencé à entrer dans la maison. « Les dommages demeurent principalement localisés au garage. Nous avons fait notre intervention en ce sens également, afin d’éviter que le feu ou la fumée ne se propagent plus vers l’intérieur de la maison. On peut estimer l’ensemble des dommages autour de 50 000 $ », d’ajouter le directeur.

Au total, l’intervention a nécessité la présence de 25 pompiers. Une quarantaine de minutes ont été nécessaires pour maîtriser le brasier. Heureusement, personne n’a pas été blessé.

La cause de l’incendie serait une défaillance électrique survenue dans le système de chauffage du garage.