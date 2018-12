Familiprix Saint-Pascal remet 3500 $ à Charly Mahaut

Crédit photo : Courtoisie

Toute l’équipe de Familiprix Saint-Pascal s’est mobilisée pour recueillir des fonds pour aider la famille de Charly Mahaut, suite à l’article qui a paru dans Le Placoteux cet automne.

Pour ce faire, une collecte de fonds a été organisée du 22 octobre au 30 novembre par la vente d’articles dédiés (crayons, bloc-notes, autocollants), la collecte de dons auprès des employés et de clients particuliers. De plus, une participation financière de l’entreprise elle-même a été ajoutée, ce qui a permis de remettre un chèque de 3500 $ à Charly et sa famille, le 10 décembre dernier. « Nous sommes bien fières de nos employés qui ont travaillé fort pendant plus d’un mois pour amasser ce beau montant et nous voudrions également remercier tous nos clients qui nous ont fait preuve de générosité », d’indiquer Raphaelle Paradis, pharmacienne propriétaire.