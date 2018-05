Faire le tour du monde en 180 jours de classe remporte les honneurs

Crédit photo : Courtoisie

C’est le mardi 15 mai dernier que s’est tenue la traditionnelle soirée du Regroupement des commissions scolaires de la région Chaudière-Appalaches (RCSRCA). À cette occasion, chaque commission scolaire présentait un projet s’étant particulièrement démarqué pendant l’année scolaire 2017-2018.

Cette année, c’est le projet, « Faire le tour du monde en 180 jours de classe », des élèves en adaptation scolaire de l’école secondaire de la Rencontre, piloté par Karina Bilodeau, enseignante, qui a remporté les honneurs.

« Faire le tour du monde en 180 jours de classe » est un projet planifié de manière à établir des contacts un peu partout sur la planète et de créer des contextes signifiants d’apprentissage. Dans le cadre de ce projet, les élèves de la classe de CPC de l’école secondaire de la Rencontre réalisent, avec leur enseignante, des visioconférences, des échanges par messagerie texte instantanée et de la correspondance par courriel en plus d’expérimenter des applications et des logiciels variés. Tout en apprenant à mieux connaître leur région et son histoire, ce projet donne aux élèves une ouverture sur le monde et permet de visiter virtuellement des classes francophones d’un peu partout dans le monde, de rencontrer de nouvelles personnes et de découvrir des lieux merveilleux partout sur la planète.

Pour rendre compte des apprentissages réalisés pendant l’année scolaire et pour partager le fruit de leurs découvertes, les élèves de cette classe publieront un livre présentant des photos de lieux visités virtuellement. En plus de présenter des photos d’endroits merveilleux, le livre, dont la sortie et la vente sont prévues pour juin 2018, intégrera aussi des renseignements intéressants en lien avec les photos. Il constituera un recueil d’écrits, car les textes qui se retrouveront dans le livre seront écrits autant par eux que par les élèves volontaires qu’ils ont connus et à qui ils ont demandé de contribuer à leur projet d’écriture.