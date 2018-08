Une faillite pour Restaurant Le Bec Fin

Crédit photo : Archives Le Placoteux

Après avoir fermé ses portes en juillet dernier, faute de personnel, nous apprenons via un avis publié samedi dernier dans les journaux que le Restaurant Le Bec Fin de Saint-Pascal a fait faillite le 16 août.

Les difficultés entre autres associées au manque de personnel et l’absence de qualité de vie dans le domaine de la restauration ont mené le propriétaire Gilles Guilbert à prendre cette décision.

« Ça fait 40 ans que je suis dans le métier. Ça fait 40 ans qu’on en manque (du personnel). Mais là on n’en manque pas, il n’y en a pas », a-t-il dit au Placoteux. Il avait annoncé sur sa page Facebook le 4 juillet dernier qu’il fermait ses portes pour une durée indéterminée à cause du manque d’employés.

La faillite a suivi. « Je n’ai plus de revenu. Je fais quoi pour payer mon hypothèque, mes taxes, mon Hydro? Ça ne donne rien, je vais couler », ajoute le restaurateur. « Ça ne me tente plus de me battre », ajoute celui qui n’avait pas pris de vacances depuis 12 ans avant la fermeture. À ce moment, c’était pour se faire opérer pour le cœur.

La première assemblée des créanciers aura lieu le 5 septembre au bureau du syndic Lemieux Nolet sur la rue Lafontaine à Rivière-du-Loup.