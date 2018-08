Une exposition sur la pêche à l’anguille disponible sur internet

Crédit photo : Judith Douville

Le Musée de la mémoire vivante est fier d’informer toute la population que l’exposition virtuelle La pêche à l’anguille sur la Côte-du-Sud est maintenant disponible sur le site internet du Musée Virtuel du Canada, ainsi que sur son propre site internet.

Les travaux pour la réalisation de cette exposition ont débuté lors de la saison de pêche à l’automne 2016. L’exposition couvre le territoire de la Côte-du-Sud et fait l’historique de cette pratique dont les savoir-faire se sont transmis oralement, le plus souvent de père en fils depuis les débuts de la colonie et même avant.

L’exposition présente une soixantaine de photos et vingt-trois extraits d’entrevues. Ces documents captés sur le vif auprès des pêcheurs sur l’estran du fleuve permettent de comprendre le fonctionnement d’une pêche à anguilles depuis sa construction au printemps jusqu’à son démantèlement à l’automne, sans oublier la saison active de la pêche.

Des sous-thèmes abordent la biologie de ce poisson méconnu. De plus, il y est question de la consommation de l’anguille, de l’utilisation de sa peau, de légendes et d’anecdotes d’hier et d’aujourd’hui.

Le Musée de la mémoire vivante a bénéficié d’un appui financier du Musée virtuel du Canada dans le cadre du programme Histoire de chez nous pour la réalisation de cette exposition.