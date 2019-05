Exposition « Maritime » de Percy Savard

Crédit photo : Courtoisie

Le comité d’exposition de La Pocatière tient le vernissage de l’exposition « Maritime » de l’artiste Percy Savard, le jeudi 16 mai, de 17h à 19h à l’espace Expo de la Mosaïque au 900, 6e Avenue.

Suite à une carrière d’organisateur d’événements, de producteur et d’agent d’artistes, Percy Savard a récemment pris la direction de la création qu’il avait délaissée dans sa jeunesse. L’esthétique chaude et moderne se marie de façon unique avec le sujet « Maritime ». Barques, oiseaux et cétacés sont encadrés et illuminés par des lignes franches. Prenez note que l’exposition se poursuivra jusqu’au 24 juin.