Une exposition sur le hockey au Canada fait un arrêt au Musée de la mémoire vivante.

Crédit photo : Courtoisie

Le hockey évoque bien des images : la glace étincelante d’un étang gelé, des chandails trempés de sueur dans un vestiaire, un tir du poignet foudroyant ou encore une foule en liesse. Mais le hockey est avant tout une passion nationale de longue date, rassembleuse et sans égard à l’origine, la langue, le genre ou l’âge.

Le Musée canadien de l’histoire à Gatineau a réalisé une exposition itinérante adaptée de l’exposition d’envergure du même nom présentée en 2017 en ses murs. Le Musée de la mémoire vivante, à Saint-Jean-Port-Joli, accueille avec fierté cette exposition itinérante du 11 juin au 9 septembre 2018. L’exposition du Musée canadien de l’histoire présente des photographies et des reproductions d’artefacts, d’œuvres d’art et de souvenirs marquants qui font revivre de grands moments du hockey d’hier et d’aujourd’hui. Elle présente des archives audio relatant l’histoire du hockey. Elle invite les visiteurs à entrer dans le jeu en enregistrant leurs propos en continu, à l’instar de ceux de légendaires commentateurs tels que René Lecavalier.

Le Musée de la mémoire vivante a procédé à une collecte de témoignages et fait l’emprunt d’artefacts auprès de collectionneurs. Ces ajouts, en accord avec la mission du Musée, surprendront inévitablement les visiteurs. « Le hockey est plus qu’un simple jeu », il fait partie de notre culture; l’exposition le rappelle sous divers aspects. De plus, ceux et celles qui le désireront pourront enregistrer leurs propres témoignages qui seront joints à la collection du Musée.