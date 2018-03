Les Expertes Femmessor : un projet adapté aux besoins des entrepreneures

Crédit photo : Courtoisie

Femmessor Bas-St-Laurent a annoncé le déploiement du projet Les Expertes Femmessor lors d’une activité de lancement regroupant plus de 30 personnes. Ce projet fait désormais partie de l’accompagnement offert aux entreprises financées par l’entremise de Femmessor.

Les Expertes Femmessor sont des femmes de différents domaines d’expertise qui acceptent de mettre leurs connaissances et leur temps au profit des entrepreneures. Ce service est donné sous forme de rencontres privées et gratuites. Il vise à développer les compétences, à accroître la confiance en la prise de décision et à élargir le réseau d’affaires de la clientèle majoritairement féminine de Femmessor.

Les entrepreneures font face à de nombreux défis, mais il est impossible de tout connaître et de tout maîtriser. Cette réflexion a mené en 2014 à la création du tout premier réseau des Expertes Femmessor en Chaudière-Appalaches. Compte tenu du succès rencontré, Femmessor Bas-St-Laurent décide aujourd’hui d’implanter ce projet significatif dans le cheminement des entrepreneures.

« Le projet des Expertes Femmessor représente une vraie opportunité pour les entrepreneures d’obtenir un soutien concret dans leur projet d’affaires. Ces rencontres personnalisées avec les Expertes aident à déterminer les stratégies et les actions à privilégier. À plus long terme, le but de ce projet est de favoriser l’innovation, la rentabilité, la croissance et la pérennité des entreprises clientes de Femmessor » précise Caroline Roy, directrice régionale de Femmessor Bas-St-Laurent.

Voici les Expertes Femmessor du Bas-St-Laurent pour l’année 2018-2019 :