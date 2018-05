Expansion de l’entreprise Norteck Inc.

Crédit photo : Courtoisie

Par l’entremise du Fonds local d’investissement (FLI) et du Fonds d’aide aux entreprises (FAE), le CLD L’Islet annonce un prêt de 50 000 $ à Norteck Inc. de Sainte-Perpétue.

Les fonds vont permettre à l’entreprise de développer la division commerciale dans le secteur hôtelier en Europe et dans les aéroports aux États-Unis et ainsi maintenir 30 emplois en plus d’en créer 10 nouveaux sur les trois prochaines années. Fondée en 1963 par M. Yvan Chouinard et bien établie dans la région L’Islet depuis, Norteck Inc. est l’un des seuls manufacturiers de chaises sur billes et de sofas-lits 100 % québécois, autant dans la production que dans la distribution. Il se spécialise entre autres dans le rembourrage de sofas-lits et de fauteuils berçants sur mesure pour les résidences privées, les véhicules récréatifs et les hôpitaux. Depuis l’acquisition de l’entreprise par Claudel et Francis Chouinard, les deux fils du fondateur, Norteck Inc. a pris de l’expansion deux fois en créant sa division Norteck Médical en 2007 et Norteck VR en 2012. Actuellement, le territoire desservi couvre principalement le Québec et le Nouveau-Brunswick.