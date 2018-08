Les Eurochestries de retour au Kamouraska

Crédit photo : Archives Le Placoteux

Du 10 au 18 août prochains, le Québec accueillera le « Festival international Eurochestries » orchestré par le Camp musical Saint-Alexandre-de-Kamouraska. L’événement prendra forme au Kamouraska où une centaine de musiciens partageront ensemble le plaisir de communiquer par la musique.

Chinois, Français, Irlandais, Brésiliens et Québécois prépareront les concerts de clôture qui seront présentés à 19 h 30 le 14 août 2018 à l’église de Saint-Pascal, le 15 août à l’église de la Nativité de Beauport et le 18 août à l’église de Baie-Saint-Paul. Pour l’occasion, l’orchestre international interprétera pour une première fois le 1er mouvement de la « Suite symphonique de la Fabuleuse histoire du Royaume » de Dominic Laprise, compositeur de la musique du grand spectacle présenté au Saguenay pour une 31e saison cet été. De plus, la création d’une œuvre du compositeur français Sylvain Marchal « D’une Rive l’autre » permettra au public d’avoir un regard sur la musique symphonique d’aujourd’hui. Les compositeurs seront également présents lors de ces événements. Tout le répertoire du concert saura plaire au public et sera dirigé par des chefs des différents pays.

De plus, du 10 au 13 août, les mélomanes pourront assister à des concerts partout sur le territoire du Kamouraska. Le Festival international Eurochestries accueillera des jeunes provenant d’orchestres invités composés d’un ensemble de cuivres de l’International, de l’orchestre symphonique de jeunes de Beijing, d’un orchestre de chambre du Brésil et d’un orchestre à cordes formé des stagiaires du Camp musical de différentes régions du Québec.

Trois concerts de clôture seront présentés dans trois régions du Québec. Kamouraska, Québec et Baie-Saint-Paul accueilleront la centaine de musiciens. Tous les concerts sont présentés à 19 h 30 et sont à contribution volontaire.

Pour vous tenir informés du festival et connaître la programmation complète, rendez-vous au www.campmusical.com.