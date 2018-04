Les étudiants en médias au Cégep de La Pocatière en visite à New York

Crédit photo : Courtoisie

Du 13 au 17 avril dernier, les étudiants du programme Arts, lettres et communication, option Médias du Cégep de La Pocatière ont eu la chance de se rendre à New York. Ils étaient accompagnés de trois professeurs de leur programme.

À cette occasion, les étudiants ont découvert les studios de la National Broadcasting Company (NBC) où on leur a révélé les secrets les plus fascinants de la production télévisuelle. Ils ont visité le décor du Today Show de même que le studio de l’émission Saturday Night Live. Ils ont aussi rencontré Richard Hétu, correspondant et chroniqueur de La Presse à New York, qui leur a parlé des aspects les plus passionnants de son métier, sans oublier d’aborder son dernier livre Mes 25 ans aux USA, Et puis Trump a été élu, paru en 2017.

Les étudiants de l’option Médias étaient aussi accompagnés d’une douzaine d’étudiants internationaux inscrits dans différents programmes au Cégep de La Pocatière, principalement des Français, ravis de découvrir les incontournables de la Grosse Pomme comme l’Empire State Building, l’ONU et le Metropolitan Museum, sans oublier le Musée d’histoire naturelle, Times Square et la 5e Avenue.