Les étudiants découvrent les professions du milieu

Crédit photo : Courtoisie

Ville Saint-Pamphile et l’école secondaire La Rencontre donnent la chance aux élèves de la troisième année du secondaire de visiter les entreprises depuis maintenant 8 ans.

Le 23 février dernier, 45 jeunes ont visité chacun trois entreprises de Saint-Pamphile, selon leurs intérêts. Au cours des visites réalisées dans le cadre du projet personnel d’orientation, les jeunes ont notamment l’occasion de discuter avec les entrepreneurs de la formation et de l’expérience requise pour les différents postes. Il s’agit d’un premier contact entre les futurs travailleurs et les employeurs, qui font face à la rareté de la main-d’œuvre. Pour les entreprises locales, c’est l’occasion de démontrer la diversité des postes disponibles. Les entrepreneurs apprécient l’expérience : « pour nous, c’est l’occasion de prouver aux jeunes d’ici qu’il y a de la place pour eux après leurs études », de mentionner madame Isabelle Caron, propriétaire de Pharmacie Isabelle Caron et associés. Cette activité s’inscrit dans les actions posées par la ville afin de valoriser l’employabilité sur son territoire. La ville tient à remercier les entreprises participantes : Textiles Gauvin, Ferme Bélica, Pharmacie Isabelle Caron, Bois de foyer Chaudière-Appalaches, Garage GMP, Esthétique Ann-Pier, Iris et les Maisons funéraires De la Durantaye et fils.