Les étudiants du Cégep de La Pocatière mobilisés contre le 3e lien

Ils étudient à plus d’une centaine de kilomètres à l’est d’où le fameux troisième lien doit voir le jour entre Québec et Lévis. Malgré tout, les étudiants du Cégep de La Pocatière ont jugé bon de manifester leur opposition à ce projet promis par le gouvernement actuel lors de la dernière campagne électorale.

L’initiative vient d’Alexandre-Xavier Montbleau, vice-président de l’association étudiante du Cégep de La Pocatière (AGEECLP) et étudiant en Arts, lettres et communications profil médias, qui estime que l’enjeu doit être un objet de préoccupation auprès des étudiants de la région. « Plusieurs vont poursuivre leurs études à l’université dans la région de Québec. Ce projet-là va finir par avoir un impact dans leur quotidien », a-t-il mentionné.

À l’instar d’autres cégeps de la Capitale-Nationale avec qui il est en contact, il a donc décidé d’amener l’enjeu au Cégep de La Pocatière en créant un comité de mobilisation qui avait pour mandat d’informer les étudiants sur le troisième lien dans le but de les amener à prendre position sur le sujet. « Il y a des enjeux environnementaux importants avec le troisième lien, comme l’étalement urbain, l’accaparement des terres agricoles et l’impact négatif sur la faune et la flore aquatique. Les décisions qui sont prises aujourd’hui, c’est notre génération qui va en subir les conséquences demain », a-t-il déclaré.

« On ne sera sûrement pas les seuls. On sent que le mouvement prend de l’essor actuellement dans les autres Cégeps de région. » – Alexandre-Xavier Montbleau

Vote

Après près d’un mois de sensibilisation, l’AGEECLP a convoqué une assemblée générale pour tenir un vote sur la question, le 7 novembre dernier. 85 personnes étaient présentes. 84 étaient nécessaires pour que l’assemblée ait son quorum. 78 étudiants ont voté contre le projet de troisième lien, six étaient pour et une seule personne s’est abstenue. Par ce résultat, l’association étudiante du Cégep de La Pocatière est devenue la première à l’extérieur de la Capitale-Nationale à prendre position contre le troisième lien. « On ne sera sûrement pas les seuls. On sent que le mouvement prend de l’essor actuellement dans les autres Cégeps de région », de résumer Alexandre-Xavier Montbleau.

Deux jours après le vote, une vingtaine d’étudiants du Cégep se sont joints à ceux de la Coalition régionale des associations étudiantes de la Capitale-Nationale (CRACN) à Québec pour manifester devant le parlement. L’objectif était de demander au gouvernement qu’il investisse davantage dans le transport en commun et dans les infrastructures routières actuelles, plutôt que dans un futur troisième lien. « Nous avions déjà adopté le carré bleu de la CRACN qui signifie l’opposition au troisième lien. Dans les prochains mois, nous allons continuer de coordonner nos actions avec eux pour faire entendre nos revendications auprès du gouvernement », de conclure Alexandre-Xavier Montbleau.