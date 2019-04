Les étudiants du Cégep de La Pocatière désormais membre de la FECQ

Crédit photo : Archives Le Placoteux

L’Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep de La Pocatière (AGEECLP) confirme que ses membres sont maintenant affiliés à la Fédération étudiante collégiale du Québec. À l’occasion d’un référendum s’étant déroulé du 1erau 5 avril dernier, la communauté étudiante a statué qu’elle souhaitait être représentée sur la scène nationale en siégeant à la table de la FECQ à titre de membre.

L’AGEECLP pourra maintenant faire entendre les positions de ses membres sur des sujets d’actualité d’envergure nationale, tels les stages, le logement étudiant et l’environnement. De plus, en étant membres de la FECQ, les étudiants du Cégep de La Pocatière auront droit notamment à un service d’assistance juridique gratuit, grâce à un partenariat avec la Clinique juridique Juripop.

Le secrétaire général de l’Association, Alexandre-Xavier Montbleau, commente : « La population étudiante de La Pocatière aura une voix au chapitre sur les dossiers que la FECQ porte. Ainsi, des sujets qui nous sont chers comme la condition des stagiaires et la lutte aux changements climatiques pourront être à l’ordre du jour. »

Quant au président de la FECQ, Fred-William Mireault, il ajoute : « Chaque association étudiante représentée à la Fédération apporte sa couleur et sa singularité. C’est un honneur et une chance de pouvoir compter sur l’AGEECLP pour porter la voix de ses membres sur des enjeux déterminants! »

Dès maintenant, l’AGEECLP prendra part aux congrès et assemblées de la FECQ et pourra ainsi élire ses représentants, voter sur les positions proposées et participer aux campagnes coordonnées par celle-ci.