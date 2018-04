Les étudiants athlètes de La Pocatière honorés

Crédit photo : Courtoisie

C’est jeudi 19 avril dernier, lors d’une cérémonie se déroulant au Cégep de La Pocatière, que plusieurs Gauloises et Gaulois ont été honorés devant une assistance de plus de 150 personnes, composée de parents, amis et collègues.

Vingt-quatre athlètes appartenant à quatre disciplines sportives (cross-country, football, soccer et volleyball) ont été récompensés au cours de la cérémonie. De magnifiques trophées, sur lesquels trône majestueusement le « G » ailé des Gaulois, ont été remis pour une sixième année. Ils seront conservés et exposés pour les prochaines années à l’ITA et au Cégep de La Pocatière. Chaque lauréate et lauréat a aussi reçu une plaque qu’il conservera en souvenir de la saison 2017-2018.

La cérémonie s’est conclue par le dévoilement des athlètes par excellence de l’année. Athlète masculin de l’année : Antoine Delisle, étudiant à l’ITA en Technologie de productions animales. Athlète féminine de l’année : Amélie Morin, étudiante à l’ITA en Technologie de productions animales. Les directions de l’ITA et du Cégep de La Pocatière ont souligné d’une même voix la joie de voir que ce gala du mérite sportif est devenu une tradition bien ancrée dans la communauté collégiale pocatoise.