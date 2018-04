Une étudiante obtient un prix à la Super Expo-sciences

Crédit photo : Courtoisie

Du 19 au 22 avril, neuf projets élaborés par des jeunes de la région ont été présentés à la Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise qui se tenait à l’Espace Shawinigan en Mauricie.

La cérémonie de remise de prix, qui a eu lieu le dimanche 22 avril, a permis de récompenser le travail de plusieurs participants en distribuant plus de 250 000 $ en prix, bourses et participation. Les lauréats des différents prix, tous âgés entre 12 et 20 ans, ont réalisé l’exploit de se démarquer parmi les meilleurs projets scientifiques de la province.

Le projet d’une étudiante du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière a été retenu, soit Sarra Boudoukha, 4e secondaire pour son projet : l’humain 2.0. Elle a obtenu le prix de l’Association francophone pour le savoir et ainsi remporté 500 $.