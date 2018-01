Une étude pour planifier un nouvel aménagement à Saint-Jean-Port-Joli

Crédit photo : Maxime Paradis

La municipalité de Saint-Jean-Port-Joli réalisera une étude sur l’aménagement et le développement du secteur du quai et du parc des Trois-Bérets de façon à le rendre plus sécuritaire à la circulation piétonnière et cycliste.

Le mandat a été confié à la firme DDM. « On veut faciliter le déplacement des visiteurs dans ce secteur déjà fort achalandé », explique le directeur général de la municipalité, Stéphen Lord.

L’idée pourrait être d’amener les autobus touristiques au parc des Trois-Bérets, d’où les visiteurs pourront amorcer leur déplacement à pied dans ce secteur caractérisé, entre autres, par la présence du parc Chanoine Fleury, du parc nautique, de la place de l’église et du cimetière qui est plutôt unique en son genre.

L’étude permettra de choisir les bonnes actions et d’établir les priorités, selon monsieur Lord. « Le plan de réalisations va découler de ce rapport dont le dépôt final est prévu pour le mois de mars », dit-il. Certaines actions pourraient déjà être posées en 2018.

« On veut faciliter le déplacement des visiteurs dans ce secteur déjà fort achalandé » – Stéphen Lord.

L’aspect sécurité à l’intersection des routes 132 et 204, dans le secteur du kiosque d’information touristique, sera aussi pris en considération.

Le projet s’élabore autour de deux mots clés, selon Stéphen Lord : sécurité et convivialité, ce qui rejoint une partie du programme électoral du maire Normand Caron, l’automne dernier.

Pour réaliser cette étude, une somme de 11 322 $ a été octroyée à la municipalité dans le cadre du Fonds de développement des territoires de la MRC de L’Islet. Ce montant couvre la moitié du coût du projet.

Le Fonds de développement des territoires est confié à la MRC par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire pour soutenir des initiatives du milieu.