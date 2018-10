Être proactif dans la protection des mineurs contre les abus sexuels

Crédit photo : Maxime Paradis

À l’instar d’autres diocèses canadiens, le diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière s’engage à être plus proactif dans la protection des personnes mineures contre les abus sexuels. Il entend baser ses actions à partir du document « Protection des personnes mineures contre les abus sexuels » présenté à la presse régionale le 4 octobre dernier.

Ce document de 200 pages, dont l’évêque du diocèse Mgr Pierre Goudreault a résumé les grandes lignes, a été bâti à partir de réflexions et de contributions de plusieurs personnes victimes d’abus sexuels, des psychologues, des travailleurs sociaux et des professionnels évoluant dans le domaine de la protection de l’enfance, ainsi que des religieux, des membres du clergé et des laïcs.

Essentiellement, il émet 69 recommandations ou actions à mettre en place par les services diocésains afin d’assurer une meilleure protection des mineurs face aux abus sexuels. « Il y avait déjà un premier document qui avait été publié en 1992 par la Conférence des évêques catholiques du Canada, mais la nouvelle mouture vient renforcer nos actions et nous permet de réviser notre propre politique locale sur le sujet », d’indiquer Mgr Goudreault.

« Les personnes doivent savoir qu’elles peuvent faire leur plainte ouvertement, qu’elle sera prise au sérieux, qu’on y donnera suite immédiatement et qu’on en informera la police. » – Mgr Goudreault

Même si aucun cas d’abus sexuel n’a été signalé par le passé au sein du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Mgr Goudreault avoue ne pas prendre le sujet à la légère. La preuve, un comité diocésain pour la protection des personnes mineures ou vulnérables victimes d’abus était déjà en place bien avant le lancement de ce nouveau document. Maintenant, un lien sur le site internet de l’évêché doit être ajouté pour permettre aux gens victime d’abus sexuels de dénoncer plus facilement le tout aux services diocésains. « Les personnes doivent savoir qu’elles peuvent faire leur plainte ouvertement, qu’elle sera prise au sérieux, qu’on y donnera suite immédiatement et qu’on en informera la police », de préciser Mgr Goudreault.

De plus, une commande du document « Protection des personnes mineures contre les abus sexuels » a été passée par le diocèse lui-même afin que chaque paroisse puisse disposer de son exemplaire. Enfin, le diocèse s’engage à offrir une formation continue et régulière aux responsables pastoraux du diocèse afin d’offrir l’environnement le plus respectueux et sécuritaire qui soit aux personnes mineures lors des activités de catéchèse et de pastorale jeunesse. « On ne veut pas se couper complètement des jeunes. Ils sont la relève et l’avenir de l’Église. C’est pourquoi on veut envoyer un signal fort à la population locale qu’elle peut faire confiance aux activités de l’église catholique sur le territoire et que c’est un sujet que nous prenons très au sérieux », de mentionner Mgr Goudreault.