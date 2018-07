Un été riche en compétitions pour Anne St-Amand

Crédit photo : Maxime Paradis

Anne St-Amand n’a pas le temps de chômer cet été. L’athlète en marche de La Pocatière doit participer aux Jeux du Québec et à une compétition d’envergure Canada-États-Unis dans les prochaines semaines. Pratiquement tous les matins, elle s’entraîne dans le but précis de battre ses records personnels et peut-être ceux des compétitions auxquelles elle participera.

6 h 45. Pendant que d’autres dorment encore, Anne St-Amand est déjà sur la piste d’athlétisme du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière à s’entraîner. Elle le fait entre cinq et six fois par semaine, depuis le début du printemps. Quand l’hiver reviendra, elle diminuera son rythme.

Âgée de 16 ans, Anne St-Amand fait preuve d’une discipline de fer. Ses objectifs sont précis. Aux Jeux du Québec, où elle évolue au sein de la délégation de l’Est-du-Québec, elle désire réaliser ou améliorer son meilleur temps au 3000 m qui est à 15 min 40 s Le record des jeux dans la catégorie Juvénile U -18 est de 16 min 14 s « Je veux faire mieux, c’est sûr », d’indiquer celle qui avait remporté la médaille d’or au 1500 m en 2016, toujours aux Jeux du Québec. « Je dirais que le 3000 m est un peu plus cardio. Sinon, ça reste essentiellement le même rythme que le 1500 m », a-t-elle confié.

« Mon objectif futur serait de faire l’équipe du Canada en marche. Pour le moment, il n’y a aucune femme dans cette discipline. » – Anne St-Amand

Équipe canadienne

Une fois les Jeux du Québec terminés, Anne St-Amand doit ensuite s’envoler pour Toronto du 7 au 11 août prochains pour participer à une compétition d’envergure internationale en marge du Match Canada-USA. En se qualifiant en mai dernier, Anne est devenue la seule canadienne de l’extérieur de la Colombie-Britannique à être invitée à la compétition en marche. Elle doit prendre part au 5000 m chez les Junior U -20. « Le but est de prendre de l’expérience et de bien me préparer pour d’autres compétitions d’envergure l’an prochain », expliquait-elle.

Passionnée de son sport, Anne semble être sur une lancée. Récemment, elle a remporté deux médailles d’or, une au 3000 m et une autre au 5000 m, lors de ses deux plus récentes compétitions. Ce qui est de bon augure à l’approche des Jeux du Québec et du Match Canada-USA. « Mon objectif futur serait de faire l’équipe du Canada en marche. Pour le moment, il n’y a aucune femme dans cette discipline. »