Une étape de plus vers un rêve olympique pour Pier-Alexandre Hudon

Crédit photo : Danielle Earl

Avec une première participation au Championnat du monde junior en Croatie, du 4 au 10 mars prochains, le patineur Pier-Alexandre Hudon de La Pocatière se rapproche d’un rêve olympique. Pier-Alexandre et sa partenaire Gabrielle Levesque espèrent se démarquer en terminant au moins dans le Top 10 de cette plus importante compétition de cette catégorie.

Après un automne à participer à deux compétitions internationales en Autriche et en République tchèque, Pier-Alexandre Hudon et Gabrielle Lévesque ont été en mesure de se qualifier pour la première fois aux Championnat du monde junior qui se tiendront à Zagreb en mars prochain. Leur laissez-passer, ils l’ont obtenu parce qu’ils ont terminé 3esau cumulatif des couples juniors canadiens. « Patinage Canada envoie généralement les deux premières positions au Championnat mondial junior, mais comme le patineur du couple en 1replace a 21 ans, il ne pouvait pas participer. C’est ce qui nous a ouvert la porte », d’expliquer Pier-Alexandre.

Bref, le jeune couple qui patine ensemble depuis maintenant deux ans compte bien profiter de cette chance pour acquérir davantage d’expérience sur le circuit des compétitions d’envergure internationale. Au passage, il aimerait bien terminer dans le Top 10. « Comme on ne sait pas encore combien de couples participeront, c’est difficile de dire si notre objectif est réaliste. L’important, c’est d’avoir de bons résultats pour se faire un nom et bien se placer pour y retourner l’an prochain », d’avouer Pier-Alexandre.

Rêve olympique

Âgé de 20 ans, Pier-Alexandre termine actuellement son Cégep à distance de la Nouvelle-Écosse. Cinq jours par semaine, il s’entraîne avec Gabrielle, non loin d’Halifax.

S’il n’a jamais caché ses ambitions olympiques, Pier-Alexandre semble être en bonne posture plus que jamais. Comme il l’a lui-même mentionné, Patinage Canada désirerait développer au maximum le patinage de couples, à un moment où la discipline semble pourtant peu contingentée. « Il y avait seulement neuf couples juniors au Championnat canadien et six seniors. Il y a peu de garçons et très peu de filles qui ont le physique idéal pour le patinage de couple », a-t-il rappelé.

Comme il aura que 21 ans en octobre, Pier-Alexandre mentionne qu’il pourra quand même se qualifier l’an prochain à une autre participation au Championnat du monde junior. Par la suite, il tombera dans la catégorie senior, là où les meilleurs se disputent une participation au Championnat mondial régulier et aux Jeux olympiques. « D’après ce qu’on se fait dire par nos officiels et les autres entraîneurs, notre potentiel serait assez élevé à Gabrielle et moi et ils pensent qu’on pourrait se rendre assez loin. La chimie est bonne entre nous. On se fait confiance et on est capable d’évoluer ensemble. On continue dans cette direction. Au final, c’est un travail d’équipe », concluait-il.