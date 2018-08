Un espace transitoire à Mont-Carmel pour consulter les citoyens

Crédit photo : Courtoisie Visages Régionaux

Un lieu transitoire aménagé devant l’église de Mont-Carmel servira d’espace de consultation durant l’été. Les citoyens pourront y partager leurs propositions pour l’avenir de la municipalité.

La municipalité de Mont-Carmel travaille actuellement sur son prochain plan de développement 2019-2024 afin d’encadrer ses actions en matière de développement communautaire, économique, social et culturel. Dans le but d’être à l’écoute de la population et de recueillir les propositions de ses citoyens, la municipalité a mandaté l’entreprise Visages Régionaux afin d’organiser un processus de consultation publique original.

Plutôt que de seulement distribuer des sondages dans les foyers, l’entreprise a suggéré à la Municipalité d’aménager un espace afin de recueillir les suggestions de la population. En plus de leur offrir un lieu pour s’exprimer, cet espace transitoire appelé La Nef permettra aux citoyens de se réapproprier le centre du village en les invitant dans un lieu rassembleur.

« L’espace transitoire est une belle façon d’attirer l’attention des citoyens, de piquer leur curiosité afin qu’ils participent à la consultation. Le parvis de l’église a été un lieu de rassemblement pour plusieurs générations et nous souhaitons que cet endroit serve maintenant d’espace où les citoyens pourront s’arrêter et réfléchir à ce qu’ils veulent pour Mont-Carmel », d’indiquer Marie-Ève Paradis, agente de développement et de loisirs. Le processus de consultation se poursuivra jusqu’à l’automne 2018.

De plus, la Municipalité de Mont-Carmel et le Conseil de la Fabrique ont déjà amorcé des démarches pour évaluer les différentes avenues de transformation possibles pour l’église. L’espace transitoire servira donc aussi de lieu où les citoyens pourront laisser leurs propositions sur l’avenir de l’église ou un souvenir lié à cet endroit. Tous les souvenirs seront rassemblés pour créer un petit livre. Les pistes de projets potentiels seront quant à elles évaluées ultérieurement.