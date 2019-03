Es-tu du type L’Islet?

Crédit photo : Courtoisie

Dans le cadre de la stratégie jeunesse lancée à l’automne 2018 et en lien avec la stratégie de promotion du territoire déployée depuis un an, la MRC de L’Islet lance sa campagne « Du type L’Islet. » Celle-ci vise à stimuler l’implication des jeunes en créant une campagne rassembleuse et à renforcer le sentiment de fierté chez les 16-35 ans qui habitent le territoire.

Si au cours de la dernière année, les actions de promotion ont été déployées dans le secteur de Québec pour inciter des gens à venir s’installer dans la région, cette fois-ci, la MRC s’adresse aux jeunes qui résident dans ses 14 municipalités.

Pour y arriver, les jeunes sont invités à participer à une consultation en ligne, entre le 1er et le 12 avril. Ils auront l’occasion de s’exprimer sur les caractéristiques qui rassemblent les gens de Région L’Islet et de proposer des personnes inspirantes, mobilisées, des sportifs, des entrepreneurs ou créatifs, qui deviendront des ambassadeurs. Huit jeunes seront ainsi mis de l’avant et permettront de traduire ce qu’est, concrètement, être « Du type L’Islet. » Au cours de l’été 2019, des vidéos présentant ces leaders seront diffusés sur la page Facebook Région L’Islet et des affiches arboreront les endroits publics du territoire.

La consultation en ligne est accessible au www.tpquoi.ca/en-cours/lislet. Les participants courent la chance de gagner un iPad qui sera tiré le 22 avril.

« Les élus de la MRC ont décidé de faire de la jeunesse une priorité sur le territoire et se sont donné les moyens pour mettre en œuvre des initiatives qui permettent aux jeunes de s’épanouir pleinement dans L’Islet. À terme, la MRC souhaite que les jeunes aient envie de s’impliquer dans une région à leur image », de mentionner le préfet de la MRC de L’Islet, M. René Laverdière.

Rappelons que la MRC de L’Islet s’est dotée d’une enveloppe qui sert exclusivement à soutenir financièrement des initiatives jeunesse qui contribuent au progrès social, cul­turel et environnemental. Sous forme d’appel à projets, des bourses d’un montant maximal de 5 000 $ sont dispo­nibles pour l’émergence de projets par et pour les jeunes.