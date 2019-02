D’autres équipements de la Station plein air vendus

Crédit photo : Archives Le Placoteux

La vente des pièces et équipements de l’ancienne Station plein air de Saint-Pacôme va bien. L’objectif d’en récolter plus de 5000 $ sera largement dépassé.

Des pièces de la réserve mécaniques, poulies et ressorts se trouvent maintenant au centre Le Petit Chamonix dans la Matapédia. La Municipalité de Saint-Pacôme avait annoncé sur Internet et directement aux centres de skis de la région, il y a environ un an, le démantèlement de la Station plein air désormais fermée. Les pylônes ont été vendus à un ferrailleur en échange d’environ 200 $ à 300 $. Les trois canons à neige ont aussi trouvé preneur pour environ 20 000 $. L’acheteur est déjà venu en chercher un, ne reste que les deux autres. Quant aux équipements qui servaient à pomper l’eau, il y a des discussions en cours avec un centre de ski de la région. « Jusqu’à présent, tout a rapporté 8000 $ et c’est sans compter les deux canons à neige et les équipements pour pomper l’eau. Il y a encore un potentiel », a dit le maire Robert Bérubé.

Par ailleurs, la municipalité a toujours comme plan d’y déplacer la patinoire et vendre les terrains laissés vacants par la patinoire. La bibliothèque déménagerait dans l’ancien chalet de la station de ski. Le 6 mars, une rencontre aura lieu entre la Municipalité et le comité du parc qui souhaite relancer la glissade dans la montagne l’hiver prochain. Quant aux offres provenant d’individus qui auraient voulu relancer les activités de ski, ce n’est finalement plus d’actualité, a aussi dit le maire.