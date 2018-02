Une entreprise de recrutement de travailleurs étrangers à La Pocatière

Crédit photo : Maxime Paradis

Employé chez Technologies Lanka à La Pocatière, Hugues Battisti propose depuis peu de recruter des travailleurs étrangers avec sa conjointe d’origine philippine. Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre de plus en plus criant, ils se proposent d’accompagner les entreprises de la région dans leurs recherches à l’internationale.

C’est en 2017 qu’Hugues Battisti a décidé de lancer son entreprise de recrutement de travailleurs étrangers, LimBa Consultant inc, avec sa conjointe, Charissa Lim. Cette dernière, basée à Moncton au Nouveau-Brunswick, cumule plus de 10 ans d’expérience dans le domaine, principalement dans les provinces maritimes. « Faire venir des travailleurs étrangers, ce n’est pas si simple. Non seulement il faut les trouver, mais il y a aussi des éléments administratifs que les employeurs doivent fournir au gouvernement, des délais à respecter, etc. », indiquait-il.

Jusqu’à maintenant, Hugues dit avoir travaillé au recrutement de soudeurs philippins, dont certains disposaient déjà d’une expérience de travail aux Émirats arabes unis, pour des entreprises québécoises. Sinon, il travaille aussi avec une école de soudeurs aux Philippines qui offre des cours de français à ses étudiants. « On veille non seulement à ce que le travailleur soit le mieux préparé possible sur le plan de la langue et de la culture, mais on accompagne aussi l’entreprise et son personnel pour que l’intégration soit facilitante à l’arrivée du travailleur. C’est le nerf de la guerre », de confier Hugues Battisti.

« J’entendais récemment qu’on aurait 1,4 million d’emplois à combler au Québec d’ici 2024. Recruter à l’étranger deviendra une nécessité pour plusieurs entreprises à court ou moyen terme » – Hugues Battisti.

Pénurie

Également employé chez Technologies Lanka à titre de contrôleur financier, Hugues Battisti est bien conscient que son entreprise vient répondre à un besoin de plus en plus criant chez les employeurs de la région. L’automne dernier, son employeur Paul Cartier confiait au Placoteux qu’il craignait qu’une pénurie de main-d’œuvre ne vienne affecter la croissance de Lanka, propriété de la multinationale allemande Knorr-Bremse. « J’entendais récemment qu’on aurait 1,4 million d’emplois à combler au Québec d’ici 2024. Recruter à l’étranger deviendra une nécessité pour plusieurs entreprises à court ou moyen terme », de déclarer monsieur Battisti.

Mais le Québec est-il prêt pour un si grand apport de travailleurs étrangers? Encore aujourd’hui, de nombreux préjugés persistent à leur égard. « Il faut expliquer aux gens qu’ils ne sont pas des “voleurs de jobs.” Au contraire, si la main-d’œuvre n’est pas au rendez-vous, plusieurs entreprises devront fermer boutique ou déménager. Si on les intègre bien, ces travailleurs sont un atout. Ils viennent sécuriser les emplois de tout le monde », ajoutait-il.

En plus de faire connaître davantage ses services, Hugues Battisti entend développer prochainement des partenariats avec des gens locaux pour faciliter l’intégration et le recrutement de travailleurs étrangers. En ce sens, il a présenté son entreprise aux élus de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, le 17 janvier dernier, lors de la rencontre annuelle du député Bernard Généreux tenue au Centre Bombardier.