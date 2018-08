Les entraineurs adjoints de l’Everest de la Côte-du-Sud sont maintenant connus.

Crédit photo : Photo tirée de Facebook.

La direction de l’Everest de la Côte-du-Sud annonce la nomination de MM. Bruno Guay, Maxime Ouellet et Alexandre Paré qui accompagneront l’entraineur-chef, M. Simon Olivier, dans ses fonctions.

Bruno Guay agira à titre d’entraineur adjoint de Simon Olivier. Résident de Lévis et âgé de 48 ans, Bruno a acquis son expérience comme entraineur dans le hockey mineur à Lévis et dans la Ligue centrale de hockey (LCH) sénior AAA pendant deux saisons avec l’équipe de Pont-Rouge.

Maxime Ouellet sera l’entraineur des gardiens de but. Choix de première ronde des Flyers de Philadelphie en 1999, Maxime possède toute l’expérience nécessaire pour aider les gardiens de l’Everest à s’améliorer quotidiennement. Fort de ses expériences vécues comme gardien de but dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et la Ligue américaine, Maxime sera un atout majeur pour l’organisation sud-côtoise. Pour cette saison, il partagera ses fonctions d’entraineur des gardiens de but entre l’Everest de la Côte-du-Sud et les Remparts de Québec, équipe dont il est l’entraineur des gardiens de but depuis 2014.

Notons que l’Everest commencera son camp d’entrainement le dimanche 19 août. Deux parties préparatoires sont prévues : le vendredi 24 août contre le Collège français de Longueuil et le dimanche 2 septembre, alors que les Titans de Princeville seront les visiteurs à l’aréna de Montmagny.