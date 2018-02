Une entente qui obtient des résultats impressionnants

Crédit photo : Courtoisie

Après quatre mois d’opération, le Programme de récupération en supermarché (PRS) mis en place à la Coop La Paix (IGA) de Saint-Jean-Port-Joli aura permis d’acheminer des milliers de kilos de denrées aux personnes dans le besoin.

Au cœur de cette nouvelle entente, rappelons qu’en plus du Magasin Coop La Paix IGA de Saint-Jean-Port-Joli, Moisson Kamouraska et l’organisme Soupe au bouton (CDC ICI Montmagny-L’Islet) coordonnent la récupération et le transport de ces aliments afin à maintenir la chaîne de froid sans aucune interruption. Depuis la mi-octobre 2017, c’est plus de 3 400 kg de nourriture périssable qui a été récoltée au Magasin Coop La Paix (IGA) et acheminée à Soupe au bouton. Fait à noter, la viande occupe une proportion importante, soit 45 % du poids total récupéré. C’est donc une amélioration de taille pour plusieurs centaines de ménages qui fréquentent les comptoirs alimentaires, et qui souvent, vont opter pour des aliments moins coûteux, et souvent moins nutritifs.