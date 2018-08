Energie GR lance un nouveau service de livraison résidentielle

Crédit photo : Courtoisie

L’entreprise Energie GR, spécialisée dans la fabrication de granules de bois écologiques, annonce la mise en place de son nouveau service de livraison de granules en vrac à domicile.

Simple et sure, cette façon de faire a fait ses preuves aux États-Unis. Au Québec, la jeune entreprise de Saint-Jean-Port-Joli prend les devants pour faciliter l’approvisionnement en granules des foyers du Kamouraska jusqu’à la Beauce. Les propriétaires, Tristan Gagnon et Michael Robichaud, ont voulu compléter leur offre en concevant deux modèles de réservoir pouvant stocker l’équivalent de 80 à 150 sacs de granules. En remplissant le réservoir à domicile à l’aide d’un camion-citerne, Energie GR simplifiera la vie de ses clients.

Plusieurs avantages découlent de cette desserte résidentielle, dont l’élimination de sacs de conditionnement, ce qui réduit l’empreinte écologique du procédé, l’espace sauvé par les consommateurs qui n’ont plus à entreposer de sacs, et le fait qu’ils n’ont plus à se déplacer dans un commerce pour acheter le produit ni à manutentionner de lourds sacs.

De plus, Energie GR propose l’installation du réservoir à granules. Le montage peut aussi être effectué par le client grâce à sa conception en pièces de bois embouvetées facile à assembler.

Les livraisons se feront sur une base régulière selon le trajet le plus écoresponsable possible. Les jeunes propriétaires souhaitent ainsi faire en sorte que leurs clients ne manquent jamais de granules, peu importe la demande saisonnière.

Ce nouveau service s’inscrit parfaitement dans l’air du temps alors que le chauffage à la biomasse forestière gagne en popularité.